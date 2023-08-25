Ситуация на Восточном направлении напряженная, враг перегруппировывает силы для возобновления наступательных действий - Сырский

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"Оперативная обстановка на Восточном направлении остается напряженной. После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории рф вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий", - заявил Сырский.

Детали

Командующий отметил, что оккупанты также продолжают вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", - проинформировал он.

По его словам, совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления обороны и отражения вражеских атак.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 августа сообщила, что в течение прошлой недели на Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты уменьшили количество обстрелов, однако не оставляют попыток продвигаться там. Сейчас враг "зализывает раны" и дополнительно подтягивает туда силы.