Харківщина: внаслідок обстрілів пошкоджено газову трубу, фермерське господарство та приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Минулої доби окупанти обстрілювали територію Харківщини з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та використовуючи бойову авіацію. Внаслідок цього пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок також було зафіксовано влучання у фермерське господарство, повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію”, - зазначив Синєгубов.
Також у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. А у селі Охримівка Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено територію фермерського господарства, виникла пожежа.
Зазначається, що за цю добу постраждалих серед цивільного населення не було зафіксовано.
Доповнення
На Харківщині тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
Після місяця жорстких боїв на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог перегруповує свої сили та засоби, щоб поновити активні наступальні дії. Оперативна обстановка залишається напруженою.