ХАМАС нанес новые удары по городам Израиля: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ.10 октября. УНН. В результате новых ракетных ударов боевиков ХАМАСа возле сектора Газа погибли два человека, в центральной части Израиля обошлось без жертв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Служба скорой помощи увеличила число погибших в результате ракетных обстрелов боевиками ХАМАС регионального совета Эшколь до двух человек. Медики констатировали смерть двух иностранцев в возрасте 30 лет. Третий иностранец, также в возрасте 30 лет, в тяжелом состоянии находится в больнице.
Что касается пострадавших после последних ракетных обстрелов центрального Израиля, то в службе скорой помощи пока не получали никаких сообщений.
В свою очередь террористическая группировка ХАМАС заявляет, что осуществила ракетный обстрел аэропорта имени Бен-Гуриона
Дополнение
Ранее представитель ХАМАСа пригрозил атакой городу Ашкелон и назвал час, в который жители имеют время уехать.
«В ответ на преступления врага, которые вытесняют наших людей и заставляют их покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям оккупированного города Ашкелон крайний срок для выхода к 17:00», — сказал Абу Обейда.
Добавим
Во вторник израильские бомбардировки затронули район пограничного перехода "Рафах" между сектором Газа и Египтом со ссылкой на палестинских официальных лиц и источники в египетских службах безопасности.