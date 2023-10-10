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ХАМАС завдав нових ударів по містах Ізраїлю: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок нових ракетних ударів бойовиків ХАМАСу біля сектору Газа загинули двоє людей, у центральній частині Ізраїлю обійшлось без жертв. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Служба швидкої допомоги збільшила кількість загиблих в результаті ракетного обстрілу бойовиками ХАМАС регіональної ради Ешколь до двох людей. Медики констатували смерть двох іноземців у віці 30 років. Третій іноземець, також у віці 30 років, у важкому стані перебуває в лікарні.

Щодо постраждалих після останніх ракетних обстрілів центрального Ізраїлю, то у службі швидкої допомоги наразі не отримували жодних повідомлень. 

Своєю чергою терористичне угрупування ХАМАС заявляє, що здійснило ракетний обстріл аеропорту імені Бен-Гуріона

Доповнення

Раніше представник ХАМАСу пригрозив атакою місту Ашкелон і назвав годину, до якої жителі мають час виїхати.

«У відповідь на злочини ворога, які витісняють наших людей і змушують їх покинути свої домівки в кількох районах сектора Газа, ми даємо жителям окупованого міста Ашкелон крайній термін для виходу до 17:00», — сказав Абу Обейда.

Додамо

У вівторок ізраїльські бомбардування зачепили район прикордонного переходу "Рафах" між сектором Газа та Єгиптом, з посиланням на палестинських офіційних осіб та джерела в єгипетських службах безпеки. 

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