ХАМАС завдав нових ударів по містах Ізраїлю: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок нових ракетних ударів бойовиків ХАМАСу біля сектору Газа загинули двоє людей, у центральній частині Ізраїлю обійшлось без жертв. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Служба швидкої допомоги збільшила кількість загиблих в результаті ракетного обстрілу бойовиками ХАМАС регіональної ради Ешколь до двох людей. Медики констатували смерть двох іноземців у віці 30 років. Третій іноземець, також у віці 30 років, у важкому стані перебуває в лікарні.
Щодо постраждалих після останніх ракетних обстрілів центрального Ізраїлю, то у службі швидкої допомоги наразі не отримували жодних повідомлень.
Своєю чергою терористичне угрупування ХАМАС заявляє, що здійснило ракетний обстріл аеропорту імені Бен-Гуріона
Доповнення
Раніше представник ХАМАСу пригрозив атакою місту Ашкелон і назвав годину, до якої жителі мають час виїхати.
«У відповідь на злочини ворога, які витісняють наших людей і змушують їх покинути свої домівки в кількох районах сектора Газа, ми даємо жителям окупованого міста Ашкелон крайній термін для виходу до 17:00», — сказав Абу Обейда.
Додамо
У вівторок ізраїльські бомбардування зачепили район прикордонного переходу "Рафах" між сектором Газа та Єгиптом, з посиланням на палестинських офіційних осіб та джерела в єгипетських службах безпеки.