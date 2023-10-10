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Бомбардування зазнав район прикордонного переходу між Газою та Єгиптом - Reuters

Бомбардування зазнав район прикордонного переходу між Газою та Єгиптом - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У вівторок ізраїльські бомбардування зачепили район прикордонного переходу "Рафах" між сектором Газа та Єгиптом, з посиланням на палестинських офіційних осіб та джерела в єгипетських службах безпеки повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, це поставило під загрозу операції на єдиному офіційному пункті виїзду на південному кордоні сектора Газа.

"Кероване ХАМАС міністерство внутрішніх справ Гази повідомило, що бомбардування спричинили зупинку роботи на контрольно-пропускному пункті, і що єгипетські співробітники попередили палестинських колег про необхідність евакуюватися", - ідеться у повідомленні.

Удар, як зазначається, послідував за аналогічним інцидентом у понеділок, який частково порушив операції на кордоні, хоча джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що доступ для зареєстрованих мандрівників та гуманітарної діяльності було відновлено до ранку вівторка.

"Рафах" є єдиним можливим пунктом пропуску на Синайський півострів Єгипту для 2,3 мільйонів жителів Гази. Доступ суворо контролюється за умов блокади Єгиптом та Ізраїлем переміщення товарів та людей із сектора Газа.

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ЦАХАЛ порадив жителям сектору Газа тікати до Єгипту, поки вони ще можуть.

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