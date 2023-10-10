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Бомбардировке подвергся район пограничного перехода между Газой и Египтом - Reuters

Бомбардировке подвергся район пограничного перехода между Газой и Египтом - Reuters

Киев • УНН

 • 623796 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во вторник израильские бомбардировки затронули район пограничного перехода "Рафах" между сектором Газа и Египтом, со ссылкой на палестинских официальных лиц и источники в египетских службах безопасности сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это поставило под угрозу операции на единственном официальном пункте выезда на южной границе сектора Газа.

"Управляемое ХАМАС министерство внутренних дел Газы сообщило, что бомбардировки повлекли остановку работы на контрольно-пропускном пункте, и что египетские сотрудники предупредили палестинских коллег о необходимости эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Удар, как отмечается, последовал за аналогичным инцидентом в понедельник, который частично нарушил операции на границе, хотя источники в египетских службах безопасности сообщили, что доступ для зарегистрированных путешественников и гуманитарной деятельности был восстановлен к утру вторника.

"Рафах" является единственным возможным пунктом пропуска на Синайский полуостров Египта для 2,3 миллионов жителей Газы. Доступ строго контролируется в условиях блокады Египтом и Израилем перемещения товаров и людей из сектора Газа.

Ранее

ЦАХАЛ посоветовал жителям сектора Газа бежать в Египет, пока они еще могут.

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