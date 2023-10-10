ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Террористическая группировка ХАМАС выпустила шквал ракет по Южному прибрежному израильскому городу Ашкелон. В городе и других близлежащих населенных пунктах звучат сирены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel и CNN.
Детали
ХАМАС заявил, что выпустил сотни ракет по Ашкелону в «ответ на перемещение гражданского населения в Газе», говорится в заявлении в Telegram.
Ранее террористическая группировка предупредила, что обстреляет Ашкелон в 17:00 в ответ на израильские авиаудары по сектору Газа.
Дополнение
Как сообщал УНН, в результате сегодняшних ракетных ударов боевиков Камаса возле сектора Газа погибли два человека, в центральной части Израиля обошлось без жертв.