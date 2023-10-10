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ХАМАС випустив понад 100 ракет у бік ізраїльського Ашкелона

ХАМАС випустив понад 100 ракет у бік ізраїльського Ашкелона

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Терористичне угрупування ХАМАС випустило шквал ракет по південному прибережному ізраільському місту Ашкелон. У місті та інших прилеглих населених пунктах звучать сирени. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel та CNN.

Деталі

ХАМАС заявив, що випустив сотні ракет по Ашкелону у «відповідь на переміщення цивільного населення в Газі», йдеться в заяві в Telegram.

Раніше терористичне угрупування попередило, що обстріляє Ашкелон о 17:00 у відповідь на ізраїльські авіаудари по сектору Газа.

Доповнення

Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів бойовиків ХАМАСу біля сектору Газа загинули двоє людей, у центральній частині Ізраїлю обійшлось без жертв.

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