ХАМАС випустив понад 100 ракет у бік ізраїльського Ашкелона

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ХАМАС заявив, що випустив сотні ракет по Ашкелону у «відповідь на переміщення цивільного населення в Газі», йдеться в заяві в Telegram.

Раніше терористичне угрупування попередило, що обстріляє Ашкелон о 17:00 у відповідь на ізраїльські авіаудари по сектору Газа.

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Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів бойовиків ХАМАСу біля сектору Газа загинули двоє людей, у центральній частині Ізраїлю обійшлось без жертв.