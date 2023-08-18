ХАМАС провел испытания и запустил в сторону Средиземного моря более 50 ракет

Детали

Отмечается, что также были испытаны ракеты типа Аяш с дальностью полета 250 км.

Как известно, боевое крыло ХАМАС уделяет большое внимание наращиванию ракетного потенциала, занимается пополнением арсенала и время от времени проводит испытания.

Ранее сообщалось, что Израильская армия в ночь на вторник, 9 мая, начала операцию "Щит и стрела", нанеся удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.