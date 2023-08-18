ХАМАС провел испытания и запустил в сторону Средиземного моря более 50 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Палестинское радикальное движение ХАМАС провело испытания ракет большой дальности, выпустив более полусотни ракету сторону Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, передает УНН.
Детали
Отмечается, что также были испытаны ракеты типа Аяш с дальностью полета 250 км.
Как известно, боевое крыло ХАМАС уделяет большое внимание наращиванию ракетного потенциала, занимается пополнением арсенала и время от времени проводит испытания.
Ранее сообщалось, что Израильская армия в ночь на вторник, 9 мая, начала операцию "Щит и стрела", нанеся удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.