ХАМАС провів випробування і запустив у бік Середземного моря понад 50 ракет

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Зазначається, що також було випробувано ракети типу Аяш з дальністю польоту 250 км.

Як відомо, бойове крило ХАМАС приділяє велику увагу нарощуванню ракетного потенціалу, займається поповненням арсеналу та час від часу проводить випробування.

Раніше повідомлялось, що Ізраїльська армія в ніч на вівторок, 9 травня, розпочала операцію "Щит і стріла", завдавши ударів по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Газа.