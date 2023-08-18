ХАМАС провів випробування і запустив у бік Середземного моря понад 50 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Палестинський радикальний рух ХАМАС провів випробування ракет великої дальності, випустивши понад пів сотні ракету бік Середземного моря. Про це повідомив телеканал Al Mayadeen, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що також було випробувано ракети типу Аяш з дальністю польоту 250 км.
Як відомо, бойове крило ХАМАС приділяє велику увагу нарощуванню ракетного потенціалу, займається поповненням арсеналу та час від часу проводить випробування.
Раніше повідомлялось, що Ізраїльська армія в ніч на вівторок, 9 травня, розпочала операцію "Щит і стріла", завдавши ударів по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Газа.