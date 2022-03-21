"Х*й вам, а не Мариуполь": чиновники мэрии отказались сдать город российским оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мэрия Мариуполя отказалась сдать город российским оккупантам и перейти на сторону россии. Об этом в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону россии. Дали времени до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х*й вам, а не Мариуполь", - говорится в сообщении.
Напомним
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