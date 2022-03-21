"Х*й вам, а не Маріуполь": посадовці мерії відмовилися здати місто російським окупантам

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"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

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У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв.