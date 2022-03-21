"Х*й вам, а не Маріуполь": посадовці мерії відмовилися здати місто російським окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Мерія Маріуполя відмовилася здати місто російським окупантам і перейти на бік росії. Про це у Facebook повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
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