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У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв

У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв

Київ • УНН

 • 85778 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У блокадному Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв. Про це під час свого відеозвернення розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих", — сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що льотчика, який скинув бомбу, українські захисники обовʼязково зібʼють — "як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць".

Нагадаємо 

На виїзді з Маріуполя окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичними тату.

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