У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У блокадному Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на школу мистецтв. Про це під час свого відеозвернення розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих", — сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що льотчика, який скинув бомбу, українські захисники обовʼязково зібʼють — "як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць".
Нагадаємо
На виїзді з Маріуполя окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичними тату.