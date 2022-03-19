На виїзді з Маріуполя окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичними тату - журналіст

Цитата

“На виїзді з Маріуполя окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичними тату. Шукають азовців. Марно. Азовці не тікають, а захищають місто зі зброєю в руках”, - написав він.

Доповнення

Бійцями полку "Азов" було знищено ворожу техніку у Маріуполі, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито.



