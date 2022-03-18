Бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні

Цитата

"Станом на 15:00 бійцями полку Азов було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито.

Тривають запеклі бої захисників Маріуполя з окупантом, в тому числі на вулицях міста. Військовослужбовці дають відсіч ворогу, що не припиняє атаки на Маріуполь своєю артилерією та авіацію.

Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться у дописі.

Додамо

Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою.