Бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Бійцями полку Азов було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито. Про це повідомляє АЗОВ - Маріуполь у своєму Telegram, пише УНН.
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"Станом на 15:00 бійцями полку Азов було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито.
Тривають запеклі бої захисників Маріуполя з окупантом, в тому числі на вулицях міста. Військовослужбовці дають відсіч ворогу, що не припиняє атаки на Маріуполь своєю артилерією та авіацію.
Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться у дописі.
Додамо
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