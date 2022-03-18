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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні

Бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні

Київ • УНН

 • 131421 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Бійцями полку Азов було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито. Про це повідомляє АЗОВ - Маріуполь у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

"Станом на 15:00 бійцями полку Азов було знищено ворожу техніку, зокрема: 1 танк та 1 ББМ "Рись", ще 1 танк було підбито.

Тривають запеклі бої захисників Маріуполя з окупантом, в тому числі на вулицях міста. Військовослужбовці дають відсіч ворогу, що не припиняє атаки на Маріуполь своєю артилерією та авіацію.

Боротьба за український Маріуполь триває!" - йдеться у дописі.

Додамо

Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою.

Українські Національні Новини

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