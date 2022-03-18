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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бойцы Азов уничтожили вражескую технику в Мариупольском регионе

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 Марта. УНН. Бойцами полка Азов была уничтожена вражеская техника, в частности: 1 танк и 1 ББМ "Рысь", еще 1 танк был подбит. Об этом сообщает АЗОВ - Мариуполь в своем Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 15:00 бойцами полка Азов было уничтожено вражескую технику, в частности: 1 танк и 1 ББМ "Рысь", еще 1 танк был подбит.

Продолжаются ожесточенные бои защитников Мариуполя с оккупантом, в том числе на улицах города. Военнослужащие дают отпор врагу, что не прекращает атаки на Мариуполь своей артиллерией и авиацией.

Борьба за украинский Мариуполь продолжается!"- говорится в заметке.

Добавим

Гвардейцы захватили технику оккупантов на Луганщине. Командир тактической группы бежал с поля боя.

Украинские Национальные Новости

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