Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою

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"Гарні новини на ніч. Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною", - зазначається в повідомленні.

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Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку.

"Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".