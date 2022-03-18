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Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою

Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою

Київ • УНН

 • 157401 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Цитата

"Гарні новини на ніч. Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною", - зазначається в повідомленні.

Деталі

Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку.

"Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".

Українські Національні Новини

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