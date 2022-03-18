Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Командир тактичної групи втік з поля бою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Цитата
"Гарні новини на ніч. Гвардійці захопили техніку окупантів на Луганщині. Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною", - зазначається в повідомленні.
Деталі
Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку.
"Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів", - йдеться в повідомленні.
Під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".