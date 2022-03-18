Гвардейцы захватили технику оккупантов в Луганской области. Командира тактической группы бежал с поля боя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила из гранатомета одну БМП-1. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
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"Хорошие новости на ночь. Гвардейцы захватили технику оккупантов в Луганской области. Российские оккупанты понесли потери под Кременной", - отмечается в сообщении.
Детали
Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно бежал, бросив оружие и технику.
"Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодна для выполнения боевых задач и ликвидации его бывших хозяев", - говорится в сообщении.
Во время осмотра оставленной документации в БМП-1 стало известно, что в этом БМП-1 находился командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".