На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотической татуировкой. Об этом сообщил в своем Telegram журналист Андрей Цаплиенко, пишет УНН.
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“На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату. Ищут азовцев. Бесполезно. Азовцы не бегут, а защищают город с оружием в руках”, - написал он.
Дополнение
Бойцами полка "Азов" было уничтожено вражескую технику в Мариуполе, в частности: 1 танк и 1 ББМ "Рысь", еще 1 танк был подбит.