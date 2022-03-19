На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату - журналист

Цитата

“На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату. Ищут азовцев. Бесполезно. Азовцы не бегут, а защищают город с оружием в руках”, - написал он.

Дополнение

Бойцами полка "Азов" было уничтожено вражескую технику в Мариуполе, в частности: 1 танк и 1 ББМ "Рысь", еще 1 танк был подбит.



