В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на школу искусств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В блокадном Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на школу искусств. Об этом во время своего видеообращения рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Там прятались люди. Прятались от обстрелов, от бомбежки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно-женщины и дети, люди старшего возраста. Они-под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых", — сказал Зеленский.
Детали
Президент подчеркнул, что летчика, который сбросил бомбу, украинские защитники обязательно собьют — "как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц".
Напомним
На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату.