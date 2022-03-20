В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на школу искусств

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"Там прятались люди. Прятались от обстрелов, от бомбежки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно-женщины и дети, люди старшего возраста. Они-под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых", — сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что летчика, который сбросил бомбу, украинские защитники обязательно собьют — "как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц".

Напомним

На выезде из Мариуполя оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическими тату.