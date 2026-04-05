Кешбэком на топливо воспользовались более миллиона украинцев - Свириденко

Уже 1,3 млн граждан Украины получили компенсацию на покупку топлива в рамках государственной программы "Кешбэк на топливо". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Уже 1,3 млн украинцев воспользовались кешбэком на топливо. В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. По текущим ценам, это позволяет сэкономить от 2 грн на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. В целом – до 1000 грн кешбэка в месяц - говорится в сообщении.

По ее словам, полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатить на поддержку Сил обороны Украины.

Глава правительства также сообщила, что программой "Национальный кешбэк" пользуются 4,4 млн украинцев, а с момента запуска кешбэка на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кешбэка".

