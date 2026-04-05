Кешбеком на пальне скористалися понад мільйон українців - Свириденко
Київ • УНН
Програмою скористалися 1,3 млн громадян, отримуючи до 1000 грн на місяць. Компенсація становить 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автомобільний газ.
Вже 1,3 млн громадян України отримали компенсацію на купівлю пального в рамках державної програми "Кешбек на пальне". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Уже 1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне. В рамках цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом – до 1000 грн кешбеку на місяць
За її словами, отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.
Очільниця уряду також повідомила, що програмою "Національний кешбек" користуються 4,4 млн українців, а з моменту запуску кешбеку на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку".
В Україні вже відремонтували 2,7 мільйона квадратних метрів доріг - Свириденко05.04.26, 16:44 • 3226 переглядiв