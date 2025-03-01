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Катрин Денев посвятила церемонию "Сезара" Украине на фоне дипломатических напряжений

Киев • УНН

 • 35713 просмотра

Легендарная французская актриса Катрин Денев открыла 50-ю церемонию «Сезар» со значком в цветах украинского флага. Актриса неоднократно выражала поддержку Украине с 2023 года, в том числе на Каннском фестивале.

Катрин Денев посвятила церемонию "Сезара" Украине на фоне дипломатических напряжений

Легенда французского кино Катрин Денев открыла 50-ю церемонию вручения кинопремии "Сезар", посвятив ее Украине. На сцену парижской "Олимпии" актриса вышла со значком в цветах украинского флага, в очередной раз выразив поддержку Украине. Об этом сообщает Venity Fair, пишет УНН.

Детали 

Это произошло всего через несколько часов после того, как Президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. 

Как сообщается, именно деталь наряда актрисы ознаменовала начало вечера: желто-голубой значок в цветах украинского флага.

Жест Денев, как указано, символизирует не только поддержку Украины, но и ее постоянную позицию на международной арене, когда она регулярно выражает солидарность с украинским народом. Известно, что с 2023 года актриса неоднократно поддерживала Украину, в том числе во время Каннского кинофестиваля, где она публично читала стихи украинской поэтессы Леси Украинки.

Мир в сине-желтых красках: украинцы за рубежом приняли участие в акции в поддержку Украины24.02.25, 23:58 • 34440 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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