Катрин Денев посвятила церемонию "Сезара" Украине на фоне дипломатических напряжений
Киев • УНН
Легендарная французская актриса Катрин Денев открыла 50-ю церемонию «Сезар» со значком в цветах украинского флага. Актриса неоднократно выражала поддержку Украине с 2023 года, в том числе на Каннском фестивале.
Легенда французского кино Катрин Денев открыла 50-ю церемонию вручения кинопремии "Сезар", посвятив ее Украине. На сцену парижской "Олимпии" актриса вышла со значком в цветах украинского флага, в очередной раз выразив поддержку Украине. Об этом сообщает Venity Fair, пишет УНН.
Детали
Это произошло всего через несколько часов после того, как Президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Как сообщается, именно деталь наряда актрисы ознаменовала начало вечера: желто-голубой значок в цветах украинского флага.
Жест Денев, как указано, символизирует не только поддержку Украины, но и ее постоянную позицию на международной арене, когда она регулярно выражает солидарность с украинским народом. Известно, что с 2023 года актриса неоднократно поддерживала Украину, в том числе во время Каннского кинофестиваля, где она публично читала стихи украинской поэтессы Леси Украинки.
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