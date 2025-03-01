Катрін Деньов присвятила церемонію "Сезара" Україні на тлі дипломатичних напружень
Київ • УНН
Легендарна французька акторка Катрін Деньов відкрила 50-ту церемонію "Сезар" зі значком у кольорах українського прапора. Акторка неодноразово висловлювала підтримку Україні з 2023 року, зокрема на Каннському фестивалі.
Легенда французького кіно Катрін Деньов відкрила 50-ту церемонію вручення кінопремії "Сезар", присвятивши її Україні. На сцену паризької "Олімпії" акторка вийшла зі значком у кольорах українського прапора, вкотре висловивши підтримку Україні. Про це повідомляє Venity Fair, пише УНН.
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Це сталося всього за кілька годин після того, як Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі.
Як повідомляється, саме деталь вбрання акторки ознаменувала початок вечора: жовто-блакитний значок у кольорах українського прапора.
Жест Деньов, як вказано, символізує не тільки підтримку України, а й її постійну позицію на міжнародній арені, коли вона регулярно висловлює солідарність з українським народом. Відомо, що з 2023 року акторка неодноразово підтримувала Україну, у тому числі під час Каннського кінофестивалю, де вона публічно читала вірші української поетеси Лесі Українки.
Світ у синьо-жовтих барвах: українці за кордоном взяли участь в акції на підтримку України 24.02.25, 23:58 • 34453 перегляди