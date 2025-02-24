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05:23 • 25657 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125148 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184204 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148527 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139760 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117803 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108278 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143499 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134951 перегляди

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Світ у синьо-жовтих барвах: українці за кордоном взяли участь в акції на підтримку України

Світ у синьо-жовтих барвах: українці за кордоном взяли участь в акції на підтримку України

Київ • УНН

 • 34099 перегляди

Тисячі українців по всьому світу провели акції до річниці повномасштабного вторгнення. Ейфелева вежа та Бранденбурзькі ворота засяяли синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України.

У різних куточках світу тисячі українців зібралися на мітинги та акції, щоб нагадати про три роки боротьби за свободу та незалежність. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Вулиці міст Європи, Америки та інших регіонів заполонили синьо-жовті прапори, гасла підтримки та заклики до посилення допомоги Україні. 

Українські громади організували марші, пікети перед посольствами рф, хвилини мовчання за загиблими та акції зі свічками на центральних площах. Дипломати та активісти виступали з промовами, наголошуючи на важливості єдності міжнародної спільноти у протидії агресії. 

У знак солідарності з Україною символи європейських столиць – Ейфелева вежа у Парижі та Бранденбурзькі ворота в Берліні – засяяли синьо-жовтими кольорами. Це стало ще одним потужним жестом підтримки українського народу у його боротьбі за свободу.

Додамо

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам держав, які сьогодні прибули до Києва.

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Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України24.02.25, 22:56 • 34901 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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eifeleva-vezhaЕйфелева вежа
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
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