Світ у синьо-жовтих барвах: українці за кордоном взяли участь в акції на підтримку України

У різних куточках світу тисячі українців зібралися на мітинги та акції, щоб нагадати про три роки боротьби за свободу та незалежність. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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Вулиці міст Європи, Америки та інших регіонів заполонили синьо-жовті прапори, гасла підтримки та заклики до посилення допомоги Україні.

Українські громади організували марші, пікети перед посольствами рф, хвилини мовчання за загиблими та акції зі свічками на центральних площах. Дипломати та активісти виступали з промовами, наголошуючи на важливості єдності міжнародної спільноти у протидії агресії.

У знак солідарності з Україною символи європейських столиць – Ейфелева вежа у Парижі та Бранденбурзькі ворота в Берліні – засяяли синьо-жовтими кольорами. Це стало ще одним потужним жестом підтримки українського народу у його боротьбі за свободу.

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