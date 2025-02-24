Мир в сине-желтых красках: украинцы за рубежом приняли участие в акции в поддержку Украины
Киев • УНН
Тысячи украинцев по всему миру провели акции к годовщине полномасштабного вторжения. Эйфелева башня и Бранденбургские ворота засияли сине-желтыми цветами в знак поддержки Украины.
В разных уголках мира тысячи украинцев собрались на митинги и акции, чтобы напомнить о трех годах борьбы за свободу и независимость. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Улицы городов Европы, Америки и других регионов заполонили сине-желтые флаги, лозунги поддержки и призывы к усилению помощи Украине.
Украинские общины организовали марши, пикеты перед посольствами рф, минуты молчания по погибшим и акции со свечами на центральных площадях. Дипломаты и активисты выступали с речами, подчеркивая важность единства международного сообщества в противодействии агрессии.
В знак солидарности с Украиной символы европейских столиц - Эйфелева башня в Париже и Бранденбургские ворота в Берлине - засияли сине-желтыми цветами. Это стало еще одним мощным жестом поддержки украинского народа в его борьбе за свободу.
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В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров государств, которые сегодня прибыли в Киев.
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