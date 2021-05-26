Катастрофа на канатной дороге в Италии: полиция арестовала подозреваемых

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 35901 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 75044 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 91023 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 252240 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 144887 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 416154 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 321729 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217324 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246042 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256097 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 19053 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 18276 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 18546 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 17247 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 30833 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 17616 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 31476 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 149895 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 252241 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 416155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16567 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25114 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54211 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78042 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62738 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Катастрофа на канатной дороге в Италии: полиция арестовала подозреваемых

Киев • УНН

 • 18464 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Итальянская полиция карабинеров арестовала троих человек из-за аварии на канатной дороге Стреза-Моттароне, в результате которой погибли 14 человек, заявив, что система экстренного торможения была отключена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Катастрофа на канатной дороге в Италии: полиция арестовала подозреваемых

Детали

Подполковник карабинеров Альберто Чиконьяни сообщил телеканалу RAI, что подозреваемые, имя которых он не назвал, признали, что на предохранительную тормозную систему было установлено вилкообразный зажим, который не позволял ей работать.

"Это, безусловно, очень серьезно и очень тревожно", - заявила журналистам после арестов Олимпия Босси, главный прокурор города Вербания.

"Убеждены, что канатная дорога никогда не сломается, (рабочие) пошли на риск, который определил смертельный исход", - сказала Босси.

Представитель карабинеров в Вербании сообщил, что арестованны были менеджер Ferrovie Mottarone, компании, управляющей канатной дорогой, и ее директор, а также менеджер канатной дороги.

Прокуратура Италии начала расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и халатности.

Контекст

В воскресенье, канатная дорога, соединяющая северный город Стреза на берегу озера Маджоре и прилегающую гору Моттароне, оборвалась.

Кабина близилась к концу своего пути у вершины горы Моттароне, когда оборвался ведущий трос. Кабина фуникулера очень быстро откатилась назад, пока не сорвалась с троса и не упала на землю, где она перевернулась, прежде чем удариться о деревья.

В результате инцидента погибли все, кто находился на борту, кроме пятилетнего израильского мальчика, который остается в больнице.

Тела пяти других жертв из Израиля - молодой пары, их ребенка и бабушки и дедушки - отправили домой в среду.

Дополнение

В период с 2014 до 2016 года канатная дорога подвергалась капитальному ремонту. Проверки проводились в 2017 году и в прошлом году техническими специалистами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84