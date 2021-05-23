В результаті аварії фунікулера в Італії загинули 14 осіб

Деталі

Раніше повідомлялося про 12 жертв, а всього в кабіні перебувало 15 людей. Пізніше агенство інформує про 13 загиблих одразу, а у лікарні померла ще одна дитина.

Вижила лише одна дитина. Усіх загиблих ідентифікують, адже серед них є іноземці.

Нагадаємо

В результаті обриву каната майже на під’їзді до пункту призначення звалилася одна кабіна, в якій знаходилися принаймні 15 осіб. Причини події з’ясовуються. Підйомники почали працювати на гірських курортах в ці вихідні після того, як були закриті протягом усього зимового сезону через пандемію. Інфраструктуру запустили 24 квітня.