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The Guardian

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Кількість жертв аварії фунікулера в Італії зросла до 12 осіб

Київ • УНН

 • 19800 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули і двоє дітей отримали серйозні поранення в результаті обвалення фунікулера на півночі Італії (область П’ємонт). Про це повідомило в неділю агентство ANSA з посиланням на працюючих на місці події рятувальників, пише УНН.

Кількість жертв аварії фунікулера в Італії зросла до 12 осіб

Деталі

Спочатку повідомлялося спочатку про чотирьох, потім про вісім жертв.

Як повідомляє в неділю газета Il Messaggero, в результаті обриву каната майже на під’їзді до пункту призначення звалилася одна кабіна, в якій знаходилися принаймні 15 осіб. Діти у віці дев’яти і п’яти років у важкому стані з численними травмами були доставлені в лікарню в Турині. Причини події з’ясовуються. Підйомники почали працювати на гірських курортах в ці вихідні після того, як були закриті протягом усього зимового сезону через пандемію. Інфраструктуру запустили 24 квітня, уточнює ANSA.

Довідка

Підйомник був відкритий в 1970 році, він піднімає відвідувачів від озера Маджоре на висоту в 1,5 тис. м над рівнем моря на гору Моттароне в Західних Альпах (область П’ємонт). Весь маршрут займає 20 хвилин. У 2014-16 роках були проведені роботи по оновленню інфраструктури.

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