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Число жертв аварии фуникулера в Италии возросло до 12 человек

Киев • УНН

 • 19799 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли и двое детей получили серьезные ранения в результате обрушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт). Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, пишет УНН.

Число жертв аварии фуникулера в Италии возросло до 12 человек

Детали

Первоначально сообщалось сначала о четырех, потом о восьми жертвах.

Как сообщает в воскресенье газета Il Messaggero, в результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Дети в возрасте девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. Причины произошедшего выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Инфраструктуру запустили 24 апреля, уточняет ANSA.

Справка

Подъемник был открыт в 1970 году, он поднимает посетителей от озера Лаго-Маджоре на высоту в 1,5 тыс. м над уровнем моря на гору Моттароне в Западных Альпах (область Пьемонт). Весь маршрут занимает 20 минут. В 2014-16 годах были проведены работы по обновлению инфраструктуры.

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