В результате аварии фуникулера в Италии погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Количество погибших в результате обрушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт) выросла до 14. Об этом сообщил в воскресенье агентство ANSA, пишет УНН.
Детали
Ранее сообщалось о 12 жертвах, а всего в кабине находилось 15 человек. Позже агентство информирует о 13 погибших сразу, а в больнице умер еще один ребенок.
Выжил только один ребенок. Всех погибших идентифицируют, ведь среди них есть иностранцы.
Напомним
В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения рухнула одна кабина, в которой находились не менее 15 человек. Причины происшествия выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Инфраструктуру запустили 24 апреля.