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Серед жертв аварії фунікулера в Італії - ізраїльська сім'я з 5 осіб

Київ • УНН

 • 22516 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. П’ятеро громадян Ізраїлю, включаючи дворічну дитину, загинули при падінні кабіни підйомника в горах на півночі Італії в неділю. Про це повідомила в понеділок пресслужба МЗС єврейської держави, вказавши, що всі загиблі були членами однієї сім’ї, пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Серед жертв аварії фунікулера в Італії - ізраїльська сім'я з 5 осіб

Деталі

“В результаті аварії на канатній дорозі над Альпами на півночі Італії загинули 14 людей, в тому числі п’ятеро ізраїльтян”, — йдеться в повідомленні. Це “сімейна пара, котра навчалася і працювала в Італії, і їхній син (два роки)”, а також бабуся і дідусь дружини, які приїхали в Італію “відвідати онуку і правнуків”, зазначили у пресслужбі. “Громадянин Ізраїлю — дитина п’яти років — отримала серйозні травми і в даний час знаходиться на лікуванні в лікарні”, — додали в МЗС, повідомивши, що “ізраїльське посольство в Римі допомагає доставити тіла загиблих в Ізраїль”.

Раніше

В результаті обриву каната майже на під’їзді до пункту призначення в неділю на півночі Італії приблизно з 20-метрової висоти впала одна кабіна фунікулера, в якій знаходилися принаймні 15 осіб. Причини події з’ясовуються. Італійська влада скликала спеціальну комісію для розслідування причин аварії, прокуратура відкрила розслідування.

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