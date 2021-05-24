Среди жертв аварии фуникулера в Италии - израильская семья из 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Пятеро граждан Израиля, включая двухлетнего ребенка, погибли при падении кабины подъемника в горах на севере Италии в воскресенье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД еврейского государства, указав, что все погибшие являлись членами одной семьи, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
“В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян”, — говорится в сообщении. Это “семейная пара, учившаяся и работавшая в Италии, и их сын (два года)”, а также бабушка и дедушка жены, приехавшие в Италию “навестить внучку и правнуков”, указали в пресс-службе. “Гражданин Израиля — ребенок пяти лет — получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице”, — добавили в МИД, сообщив, что “израильское посольство в Риме помогает доставить тела погибших в Израиль”.
Ранее
В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения в воскресенье на севере Италии примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина фуникулера, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины произошедшего выясняются. Итальянские власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура открыла расследование.