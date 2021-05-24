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Среди жертв аварии фуникулера в Италии - израильская семья из 5 человек

Киев • УНН

 • 22516 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Пятеро граждан Израиля, включая двухлетнего ребенка, погибли при падении кабины подъемника в горах на севере Италии в воскресенье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД еврейского государства, указав, что все погибшие являлись членами одной семьи, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Среди жертв аварии фуникулера в Италии - израильская семья из 5 человек

Детали

“В результате аварии на канатной дороге над Альпами на севере Италии погибли 14 человек, в том числе пятеро израильтян”, — говорится в сообщении. Это “семейная пара, учившаяся и работавшая в Италии, и их сын (два года)”, а также бабушка и дедушка жены, приехавшие в Италию “навестить внучку и правнуков”, указали в пресс-службе. “Гражданин Израиля — ребенок пяти лет — получил серьезные травмы и в настоящее время находится на лечении в больнице”, — добавили в МИД, сообщив, что “израильское посольство в Риме помогает доставить тела погибших в Израиль”.

Ранее

В результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения в воскресенье на севере Италии примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина фуникулера, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины произошедшего выясняются. Итальянские власти созвали специальную комиссию для расследования причин аварии, прокуратура открыла расследование.

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