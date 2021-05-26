Катастрофа на канатній дорозі в Італії: поліція заарештувала підозрюваних

Деталі

Підполковник карабінерів Альберто Чіконьяні повідомив телеканалу RAI, що підозрювані, ім'я яких він не назвав, визнали, що на запобіжну гальмівну систему було встановлено вилкоподібний затиск, який не дозволяв їй працювати належним чином.

"Це, безумовно, дуже серйозно і дуже тривожно", - заявила журналістам після арештів Олімпія Боссі, головний прокурор міста Вербанія.

"Переконані, що канатна дорога ніколи не зламається, (робітники) пішли на ризик, який визначив смертельний результат", - сказала Боссі.

Представник карабінерів в Вербанії повідомив, що заарештовані були менеджер Ferrovie Mottarone, компанії, яка управляє канатною дорогою, та її директор, а також менеджер канатної дороги.

Прокуратура Італії почала розслідування за підозрою в ненавмисному вбивстві і халатності.

Контекст

У неділю, канатна дорога, що з'єднує північний місто Стреза на березі озера Маджоре і прилеглу гору Моттароне, обірвалася.

Кабіна наближалася до кінця свого шляху біля вершини гори Моттароне, коли обірвався провідний трос. Кабіна фунікулера дуже швидко відкотилася назад, поки не зірвалася з троса і не впала на землю, де вона перекинулася, перш ніж вдаритися об дерева.

В результаті інциденту загинули всі, хто знаходився у ній, крім п'ятирічного ізраїльського хлопчика, який залишається в лікарні.

Тіла п'яти інших жертв з Ізраїлю - молодої пари, їхньої дитини та бабусі й дідуся - відправили додому в середу.

Доповнення

У період з 2014 до 2016 року канатна дорога піддавалася капітальному ремонту. Перевірки проводилися в 2017 році і в минулому році технічними фахівцями.