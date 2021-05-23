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Обрив канатної дороги в Італії забрав життя щонайменше 9 людей

Київ • УНН

 • 26594 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. За повідомленням італійського інформаційного агентства ANSA, щонайменше 9 людей загинули в результаті обриву канатної дороги, що з’єднує озеро Маджоре на півночі Італії з горою неподалік, інформує УНН.

Обрив канатної дороги в Італії забрав життя щонайменше 9 людей

Деталі

На території працюють пожежники і гірничорятувальні команди.

В кабіні, що обірвалася на канатній дорозі Стреза-Моттароне знаходилося 11 осіб. Двоє дітей були доставлені в Турин на літаках швидкої допомоги. Аварія могла бути викликана обривом мотузки в найвищій частині маршруту, яка, починаючи з озера Маджоре, досягає висоти 1 491 метра.

Обрив мотузки стався в 300 метрах від вершини гори, де знаходиться станція прибуття. Кабіна звалилася на лісистій і недоступній ділянці, що ускладнює операцію з порятунку.

Доповнення

Канатна дорога Моттароне була відкрита 24 квітня після періоду закриття через обмеження, пов’язані з COVID-19.

Канатна дорога Моттароне була закрита в 2014 році для проведення капітального ремонту, 13 серпня 2016 року знову відкрилася. Позачергове технічне обслуговування включало в себе заміну двигунів, електричних панелей, електронного устаткування і трансформаторів.

#Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

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