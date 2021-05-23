Обрыв канатной дороги в Италии унес жизни по меньшей мере 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, по меньшей мере 9 человек погибли в результате обрыва канатной дороги, соединяющей озеро Маджоре на севере Италии с горой неподалеку, информирует УНН.
Детали
На территории работают пожарные и горноспасательные команды.
В кабине, что оборвалась на канатной дороге Стреза-Моттароне находилось 11 человек. Двое детей были доставлены в Турин на самолетах скорой помощи. Авария могла быть вызвана обрывом веревки в самой высокой части маршрута, которая, начиная с озера Маджоре, достигает высоты 1 491 метра.
Обрыв веревки произошел в 300 метрах от вершины горы, где находится станция прибытия. Кабина рухнула на лесистой и недоступной области, что затрудняет операцию по спасению.
Дополнение
Канатная дорога Моттароне была открыта 24 апреля после периода закрытия из-за ограничений, связанных COVID-19.
Канатная дорога Моттароне была закрыта в 2014 году для проведения капитального ремонта, 13 августа 2016 года снова открылась. Внеочередное техническое обслуживание включало в себя замену двигателей, электрических панелей, электронного оборудования и трансформаторов.
#Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021