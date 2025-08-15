Катар возвращается в Николаев: подписан меморандум о возобновлении концессии порта «Ольвия»

Украина и катарская QTerminals подтвердили намерения возобновить один из первых концессионных проектов в стране – модернизацию специализированного морского порта "Ольвия" в Николаевской области. Вернуться к реализации инвестиций планируют после принятия нового закона о публично-частном партнерстве, который дает гибкие условия работы в условиях войны.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Детали

Министерство развития общин и территорий Украины, ООО "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, который открывает путь к возобновлению концессионного проекта в морском порту "Ольвия" в Николаевской области.

Напомним, в августе 2020 года порт был передан в управление "Кютерминалз Ольвия" – компании, созданной катарским инвестором QTerminals – на 35 лет. Это было одно из первых в Украине концессионных соглашений, предусматривавшее не только использование объекта, но и обязательные инвестиции в развитие порта и города, сохранение рабочих мест и регулярные выплаты государству. Однако реализацию проекта остановило полномасштабное вторжение России.

Новые возможности для восстановления появятся с октября 2025 года, когда вступит в силу Закон Украины "О публично-частном партнерстве" №4510-ІХ.

Документ позволяет изменять условия концессионных договоров в случае форс-мажоров – в частности, временно приостанавливать их действие, корректировать финансовые обязательства и урегулировать социальные вопросы для работников.

Меморандум подписали заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба, директор "Кютерминалз Ольвия" Руслан Олейник и и.о. главного исполнительного директора QTerminals Чарльз Миби. Участие во встрече приняла и первый заместитель министра Алена Шкрум.

Привлечение иностранных инвестиций, особенно от такого партнера, как Катар, является критически важным для экономического восстановления, в частности для Николаевского региона, который значительно пострадал от российской агрессии - отметил Андрей Кашуба.

В правительстве подчеркивают, что возвращение катарских инвестиций – это не только экономический шаг, но и сигнал миру об устойчивости Украины и ее способности восстанавливать критическую инфраструктуру даже во время войны. Концессии позволяют привлекать частный капитал для модернизации портов, что является ключевым элементом послевоенного восстановления государства.

