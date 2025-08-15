Катар повертається в Миколаїв: підписано меморандум про відновлення концесії порту “Ольвія”

Україна та катарська QTerminals підтвердили наміри відновити один із перших концесійних проєктів у країні – модернізацію спеціалізованого морського порту "Ольвія" в Миколаївській області. Повернутись до реалізації інвестицій планують після ухвалення нового закону про публічно-приватне партнерство, що дає гнучкі умови роботи в умовах війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.

Міністерство розвитку громад та територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська компанія QTerminals уклали Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння, який відкриває шлях до відновлення концесійного проєкту у морському порту "Ольвія" в Миколаївській області.

Нагадаємо, у серпні 2020 року порт передали в управління "Кютерміналз Ольвія" – компанії, створеній катарським інвестором QTerminals – на 35 років. Це була одна з перших в Україні концесійних угод, що передбачала не лише використання об’єкта, а й обов’язкові інвестиції у розвиток порту та міста, збереження робочих місць і регулярні виплати державі. Однак реалізацію проєкту зупинило повномасштабне вторгнення росії.

Нові можливості для відновлення з’являться з жовтня 2025 року, коли набуде чинності Закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-ІХ.

Документ дозволяє змінювати умови концесійних договорів у разі форс-мажорів – зокрема тимчасово призупиняти їх дію, коригувати фінансові зобов’язання та врегульовувати соціальні питання для працівників.

Меморандум підписали заступник міністра розвитку громад і територій Андрій Кашуба, директор "Кютерміналз Ольвія" Руслан Олейник та в.о. головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі. Участь у зустрічі взяла й перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Залучення іноземних інвестицій, особливо від такого партнера, як Катар, є критично важливим для економічного відновлення, зокрема для Миколаївського регіону, який значно постраждав від російської агресії