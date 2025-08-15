Катар повертається в Миколаїв: підписано меморандум про відновлення концесії порту “Ольвія”

$41.450.06
26507 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
26720 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
43148 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
31056 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
51286 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
31957 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу
15 серпня, 05:27
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості
15 серпня, 06:37
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
15 серпня, 07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
10:28
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN
11:58
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чію користь це рішення?
10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39
The New York Times
Starlink
BFM TV
Financial Times
Truth Social

Катар повертається в Миколаїв: підписано меморандум про відновлення концесії порту “Ольвія”

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Представники України та Катару підписали меморандум про відновлення концесійного проєкту порту "Ольвія" на Миколаївщині. Реалізація інвестицій планується після ухвалення нового закону.

Катар повертається в Миколаїв: підписано меморандум про відновлення концесії порту “Ольвія”

Україна та катарська QTerminals підтвердили наміри відновити один із перших концесійних проєктів у країні – модернізацію спеціалізованого морського порту "Ольвія" в Миколаївській області. Повернутись до реалізації інвестицій планують після ухвалення нового закону про публічно-приватне партнерство, що дає гнучкі умови роботи в умовах війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.

Деталі

Міністерство розвитку громад та територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська компанія QTerminals уклали Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння, який відкриває шлях до відновлення концесійного проєкту у морському порту "Ольвія" в Миколаївській області.

Нагадаємо, у серпні 2020 року порт передали в управління "Кютерміналз Ольвія" – компанії, створеній катарським інвестором QTerminals – на 35 років. Це була одна з перших в Україні концесійних угод, що передбачала не лише використання об’єкта, а й обов’язкові інвестиції у розвиток порту та міста, збереження робочих місць і регулярні виплати державі. Однак реалізацію проєкту зупинило повномасштабне вторгнення росії.

Нові можливості для відновлення з’являться з жовтня 2025 року, коли набуде чинності Закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-ІХ.

Документ дозволяє змінювати умови концесійних договорів у разі форс-мажорів – зокрема тимчасово призупиняти їх дію, коригувати фінансові зобов’язання та врегульовувати соціальні питання для працівників.

Меморандум підписали заступник міністра розвитку громад і територій Андрій Кашуба, директор "Кютерміналз Ольвія" Руслан Олейник та в.о. головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі. Участь у зустрічі взяла й перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Залучення іноземних інвестицій, особливо від такого партнера, як Катар, є критично важливим для економічного відновлення, зокрема для Миколаївського регіону, який значно постраждав від російської агресії

-  зазначив Андрій Кашуба.

В уряді наголошують, що повернення катарських інвестицій – це не лише економічний крок, а й сигнал світові про стійкість України та її здатність відновлювати критичну інфраструктуру навіть під час війни. Концесії дають змогу залучати приватний капітал для модернізації портів, що є ключовим елементом післявоєнної відбудови держави.

Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
07.08.25, 12:40

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Миколаївська область
Катар
Кувейт
Україна
Миколаїв