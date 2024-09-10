Карта Украины без Крыма в учебнике: Шмыгаль заявил, что это сигнал провести расследование

Комментируя ситуацию с учебником по украинскому языку на котором карта Украины изображена без Крыма, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте. Об этом он сказал на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает УНН.

На вопрос, как так случилось, что учебники, которые рекомендованы Министерством образования имеют такие ошибки, как отсутствие Крыма на карте Украины, Шмыгаль ответил: «У нас нет сомнений, что Крым - это Украина. Все наши территории будут деоккупированы и Украина, как суверенное, независимое государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года».

Шмыгаль заявил, что это украинская стратегия, видение.

Относительно прецедентов или случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня сейчас нет этих данных, но я ваше (журналиста - ред.) обращение воспринимаю сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте - сказал Шмыгаль.

Контекст

Журналистка и редактор Татьяна Гонченко обратила внимание на то, что в школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.) есть карта Украины без оккупированного Крыма. Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб «Дорисуй Крым», поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь.

МОН сообщило, что издательство и авторский коллектив признали ошибку и объяснили ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Изображение на фотостоке имело два слоя - карту Украины и Крыма отдельно. Из-за ошибки при верстке в учебник попал только один слой изображения - карта Украины без полуострова.

Издательство «Литера ЛТД» обязалось перепечатать за свой счет учебники по украинскому языку для 7 класса, где карта Украины без Крыма.