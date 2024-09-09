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У підручниках з української мови використали піктограму України без Криму: авторка пояснила помилку

У підручниках з української мови використали піктограму України без Криму: авторка пояснила помилку

Київ • УНН

 • 11492 перегляди

Авторка підручника з української мови для 7 класу пояснила помилку із зображенням України без Криму. Вона запропонувала флешмоб "Домалюй Крим", щоб виправити ситуацію та обговорити важливість теми.

В підручниках "Українська мова" для 7 класу використали піктограму України без Криму. За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих пидручниках помилку вже не виправиш. Про це авторка написала у Facebook, передає УНН

Як повідомляється, на сторінці підручника "Українська мова. 7 клас" була допущена технічна помилка.  Як написала авторка книги, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через неуважність. 

Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це

- написала авторка. 

Лісовий про розділ в підручниках з історії про війну рф проти України: він є, проходить експертизу26.08.24, 16:15 • 47869 переглядiв

Вона розповіла, виявляється, що на стоках тепер викладають "зручні" карти України з двома "шарами" зображень -  з Кримом і без.  Також вказала, що у підручнику є щонайменше 3 згадки про український Крим. 

Щоб виправити помилку авторка запропонувала  запустити флешмоб "Домалюй Крим".

"Колеги-освітяни, виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці 3. Підтримайте нас — буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки", - закликала вона. 

Як сталося технічно — можна прочитати в поясненні від верстальників. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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