У підручниках з української мови використали піктограму України без Криму: авторка пояснила помилку
Київ • УНН
Авторка підручника з української мови для 7 класу пояснила помилку із зображенням України без Криму. Вона запропонувала флешмоб "Домалюй Крим", щоб виправити ситуацію та обговорити важливість теми.
В підручниках "Українська мова" для 7 класу використали піктограму України без Криму. За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих пидручниках помилку вже не виправиш. Про це авторка написала у Facebook, передає УНН.
Як повідомляється, на сторінці підручника "Українська мова. 7 клас" була допущена технічна помилка. Як написала авторка книги, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через неуважність.
Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це
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Вона розповіла, виявляється, що на стоках тепер викладають "зручні" карти України з двома "шарами" зображень - з Кримом і без. Також вказала, що у підручнику є щонайменше 3 згадки про український Крим.
Щоб виправити помилку авторка запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим".
"Колеги-освітяни, виділіть 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці 3. Підтримайте нас — буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки", - закликала вона.
Як сталося технічно — можна прочитати в поясненні від верстальників.
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