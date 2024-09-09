В учебниках по украинскому языку использовали пиктограмму Украины без Крыма: автор объяснила ошибку

В учебниках «Украинский язык» для 7 класса использовали пиктограмму Украины без Крыма. По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб «Дорисуй Крым», поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь. Об этом автор написала в Facebook, передает УНН.

Как сообщается, на странице учебника «Украинский язык. 7 класс» была допущена техническая ошибка. Как написала автор книги, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за невнимательности.

Мы искренне признаем свой недосмотр, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу по досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели - мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы неосознанно сделали больно людям и приносим извинения за это - написала авторка.

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Она рассказала, оказывается, что на стоках теперь выкладывают «удобные» карты Украины с двумя «слоями» изображений - с Крымом и без. Также указала, что в учебнике есть как минимум 3 упоминания об украинском Крыме.

Чтобы исправить ошибку автор предложила запустить флешмоб «Дорисуй Крым».

«Коллеги-педагоги, выделите 10-15 минут на уроке, чтобы обсудить эту ошибку с учениками и дорисовать пиктограмму в учебнике на странице 3. Поддержите нас - будет хороший повод поговорить о Крыме, его украинскости. А также, конечно, об информационных ловушках и важности признавать собственные ошибки», - призвала она.

Как произошло технически - можно прочитать в объяснении от верстальщиков.

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