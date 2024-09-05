Податься на грант для обучения в вузе можно будет позже, процедуру упрощают - МОН

Подача на государственный грант для получения высшего образования отложена до 15 сентября, процедура будет упрощена: подача будет происходить через «Дію», без участия ЕГЭБО и банков, сообщили в МОН в четверг, пишет УНН.

МОН информирует, что подача на государственный грант отсрочена. Подать заявки будет возможно ориентировочно с 15 сентября 2024 года (дата и время будет объявлено отдельно). Алгоритм подачи на государственный грант существенно упрощается. Критерии для предоставления государственных грантов и их суммы не меняются - указали в МОН.

Сообщается, что это связано с изменениями, которые «в ближайшее время будут внесены» в соответствующее постановление. Указано, что существенно оптимизирована логистика предоставления государственных грантов для получения высшего образования: «процедура предоставления грантов будет быстрее, проще и без лишней бюрократии».

«Среди нововведений: подача будет происходить исключительно через мобильное приложение «Дія». То есть не нужно подавать заявление через электронный кабинет в ЕГЭБО и открывать специальный счет в банке», - отметили в МОН.

Подать заявку на грант, как сообщается, может студент/студентка самостоятельно (без участия одного из родителей или законных представителей).

Дополнение

Государственный грант - это финансовая помощь для соискателей высшего образования, которые по результатам НМТ поступили в учебное заведение для получения степени бакалавра (или магистра медицинского или ветеринарного направления) по контракту. Грант предоставляется на продолжительность программы (4 года на бакалавриат / 6 лет на медицинского магистра).