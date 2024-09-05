Податися на грант для навчання у виші можна буде пізніше, процедуру спрощують - МОН
Київ • УНН
Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня 2024 року. Процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через Дію, без участі ЄДЕБО та банків.
Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня, процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через "Дію", без участі ЄДЕБО та банків, повідомили у МОН у четвер, пише УНН.
МОН інформує, що подання на державний грант відтерміновано. Подати заявки буде можливо орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо). Алгоритм подання на державний грант суттєво спрощується. Критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються
Повідомляється, що це пов'язано зі змінами, які "найближчий часом будуть внесені" до відповідної постанови. Вказано, що суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: "процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії".
"Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку", - зазначили у МОН.
Подати заявку на грант, як повідомляється, може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).
Доповнення
Державний грант - це фінансова допомога для здобувачів вищої освіти, які за результатами НМТ вступили в заклад освіти для здобуття ступеня бакалавра (або магістра медичного чи ветеринарного спрямування) за контрактом. Грант надається на тривалість програми (4 роки на бакалаврат / 6 років на медичного магістра).