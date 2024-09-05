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Податися на грант для навчання у виші можна буде пізніше, процедуру спрощують - МОН

Податися на грант для навчання у виші можна буде пізніше, процедуру спрощують - МОН

Київ • УНН

 • 15504 перегляди

Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня 2024 року. Процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через Дію, без участі ЄДЕБО та банків.

Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня, процедура буде спрощена: подання відбуватиметься через "Дію", без участі ЄДЕБО та банків, повідомили у МОН у четвер, пише УНН.

МОН інформує, що подання на державний грант відтерміновано. Подати заявки буде можливо орієнтовно з 15 вересня 2024 року (дату та час буде оголошено окремо). Алгоритм подання на державний грант суттєво спрощується. Критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються

- вказали у МОН.

Повідомляється, що це пов'язано зі змінами, які "найближчий часом будуть внесені" до відповідної постанови. Вказано, що суттєво оптимізовано логістику надання державних грантів для здобуття вищої освіти: "процедура надання грантів буде швидшою, простішою і без зайвої бюрократії". 

"Серед нововведень: подання відбуватиметься суто через мобільний застосунок "Дія". Тобто не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку", - зазначили у МОН.

Подати заявку на грант, як повідомляється, може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників). 

Доповнення

Державний грант - це фінансова допомога для здобувачів вищої освіти, які за результатами НМТ вступили в заклад освіти для здобуття ступеня бакалавра (або магістра медичного чи ветеринарного спрямування) за контрактом. Грант надається на тривалість програми (4 роки на бакалаврат / 6 років на медичного магістра).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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