Карта України без Криму в підручнику: Шмигаль заявив, що це сигнал провести розслідування

Коментуючи ситуацію з підручником з української мови на якому карта України зображена без Криму, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це сигнал до того, щоб провести розслідування й спільно з міністром освіти розібратися в цьому інциденті. Про це він сказав на пресконференції про результати роботи уряду, передає УНН.

На запитання, як так сталося, що підручники, які рекомендовані Міністерством освіти мають такі помилки, як відсутність Криму на карті України, Шмигаль відповів: "У нас немає сумнівів, що Крим – це Україна. Всі наші території будуть деокуповані й Україна, як суверенна, незалежна держава відновить свою територіальну цілісність в кордонах 1991 року".

Шмигаль заявив, що це українська стратегія, бачення.

Стосовно прецедентів або випадків, коли стаються якісь помилки, в мене зараз немає цих даних, але я ваше (журналіста – ред.) звернення сприймаю сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися в цьому інциденті - сказав Шмигаль.

Контекст

Журналістка та редакторка Тетяна Гонченко звернула увагу на те, що у шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.) є карта України без окупованого Криму. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих підручниках помилку вже не виправиш.

МОН повідомило, що видавництво й авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.

Видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу, де карта України без Криму.