Карта України без Криму в підручнику: у МОН розповіли, як планують виправити ситуацію

В електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розміщено підручник для 7 класу з української мови з виправленою піктограмою мапи України — українським Кримом. Також авторським колективом підручника пропонується провести флешмоб та домалювати з учнівством піктограму в підручнику. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає УНН.

"В електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розміщено підручник для 7 класу з української мови з виправленою піктограмою мапи України — українським Кримом", - йдеться в повідомленні.

Також автори підручника Анастасія Онатій і Тарас Ткачук пропонують провести на уроці флешмоб "Домалюй Крим" та обговорити з учнівством його беззаперечну належність до України й засудження окупації"

"Видавництво й авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова", - інформує МОН.

У МОН зазначили, що Крим є невіддільною частиною України, і автори наголошують, що в підручнику є згадки про це.

Для проведення флешмобу автори пропонують:

⦁ виділити 10–15 хвилин на уроці української мови;

⦁ домалювати з учнівством піктограму в підручнику;

⦁ поговорити про Крим і його належність до України;

⦁ обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.

Контекст

Журналістка та редакторка Тетяна Гонченко звернула увагу на те, що у шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.) є карта України без окупованого Криму. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих підручниках помилку вже не виправиш.