Карта Украины без Крыма в учебнике: в МОН рассказали, как планируют исправить ситуацию

В электронной библиотеке Института модернизации содержания образования размещен учебник для 7 класса по украинскому языку с исправленной пиктограммой карты Украины - украинским Крымом. Также авторским коллективом учебника предлагается провести флешмоб и дорисовать с учениками пиктограмму в учебнике. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

«В электронной библиотеке Института модернизации содержания образования размещен учебник для 7 класса по украинскому языку с исправленной пиктограммой карты Украины - украинским Крымом», - говорится в сообщении.

Также авторы учебника Анастасия Онатий и Тарас Ткачук предлагают провести на уроке флешмоб «Дорисуй Крым» и обсудить с учениками его безоговорочную принадлежность к Украине и осуждение оккупации»

«Издательство и авторский коллектив признали ошибку и объяснили ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Изображение на фотостоке имело два слоя - карту Украины и Крыма отдельно. Из-за ошибки при верстке в учебник попал только один слой изображения - карта Украины без полуострова», - информирует МОН.

В МОН отметили, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и авторы отмечают, что в учебнике есть упоминания об этом.

Для проведения флешмоба авторы предлагают:

⦁ выделить 10-15 минут на уроке украинского языка;

⦁ дорисовать с ученичеством пиктограмму в учебнике;

⦁ поговорить о Крыме и его принадлежности к Украине;

⦁ обсудить информационные ловушки, медиаграмотность и важность признавать собственные ошибки.

Контекст

Журналистка и редактор Татьяна Гонченко обратила внимание на то, что в школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.) есть карта Украины без оккупированного Крыма. Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб «Дорисуй Крым», поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь.