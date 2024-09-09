Карта України без Криму: видавництво передрукує підручник з української мови, будуть і кадрові зміни

Видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу, де карта України без Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОН.

"Видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з некоректною мапою України. Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять у школи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) розміщено підручник з виправленою піктограмою мапи України — українським Кримом.

Видавництво "Літера ЛТД" заявило у Facebook, що визнає свою помилку в ситуації з мапою України, відкликає підручники і видає виправлений наклад за свій рахунок.

"Ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику "Українська мова. 7 клас", сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку", - йдеться в повідомленні.

Також видавництво ухвалило кадрові рішення. Головного дизайнера видавництва звільнено, усім причетним до випуску книги винесено догани зі штрафними санкціями.

Доповнення

Журналістка та редакторка Тетяна Гонченко звернула увагу на те, що у шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.) є карта України без окупованого Криму. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

За словами авторки книжки Анастасії Онатій, це сталося через технічну помилку. Вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", оскільки в надрукованих підручниках помилку вже не виправиш.

МОН повідомило, що видавництво й авторський колектив визнали помилку та пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Зображення на фотостоці мало два шари — мапу України та Криму окремо. Через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення — мапа України без півострова.