Карта Украины без Крыма: издательство перепечатает учебник по украинскому языку, будут и кадровые изменения

Издательство "Литера ЛТД" обязалось перепечатать за свой счет учебники по украинскому языку для 7 класса, где карта Украины без Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

"Издательство "Литера ЛТД" обязалось перепечатать за свой счет учебники по украинскому языку для 7 класса с некорректной картой Украины. Тираж учебников отзывают из школ, перепечатают и заново доставят в школы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в электронной библиотеке Института модернизации содержания образования (ИМСО) размещен учебник с исправленной пиктограммой карты Украины - украинским Крымом.

Издательство "Литера ЛТД" заявило в Facebook, что признает свою ошибку в ситуации с картой Украины, отзывает учебники и выдает исправленный тираж за свой счет.

"Ситуация с пиктограммой Украины без Крыма, которая не является учебным, а декоративным элементом в учебнике "Украинский язык. 7 класс", произошла из-за технической ошибки дизайнера и недосмотра редакции во время окончательной подготовки издания к печати", - говорится в сообщении.

Также издательство приняло кадровые решения. Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями.

Дополнение

Журналистка и редактор Татьяна Гонченко обратила внимание на то, что в школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.) есть карта Украины без оккупированного Крыма. Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

По словам автора книги Анастасии Онатий, это произошло из-за технической ошибки. Она предложила запустить флешмоб "Дорисуй Крым", поскольку в напечатанных учебниках ошибку уже не исправишь.

МОН сообщило, что издательство и авторский коллектив признали ошибку и объяснили ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Изображение на фотостоке имело два слоя - карту Украины и Крыма отдельно. Из-за ошибки при верстке в учебник попал только один слой изображения - карта Украины без полуострова.