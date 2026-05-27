Карни встретится с Макроном в Париже перед саммитом G7 в июне - СМИ

Премьер-министр Канады Марк Карни совершит ранний визит в Париж накануне саммита лидеров "Группы семи" в следующем месяце, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, пишет УНН.

Как отмечает издание, этот визит является еще одним свидетельством тесных отношений между двумя лидерами. После того как Карни принял присягу прошлой весной, его первая поездка была во Францию для встречи с Макроном. Они также знакомы со времен, когда Карни возглавлял Банк Англии в 2013–2020 годах.

Карни планирует встретиться с Макроном 12 июня, сообщили источники на условиях анонимности. После этого ожидается, что канадский премьер отправится в Ирландию, а затем снова вернется во Францию на саммит G7 в Эвиане во Французских Альпах.

Офис Макрона заявил, что повестка дня перед саммитом G7 еще не окончательно сформирована. В офисе Карни от комментариев отказались.

Во время своей работы на посту лидера Карни уделяет приоритетное внимание углублению отношений между Канадой и Европой, в частности в сфере обороны и энергетики. По словам одного из источников, лидеры регулярно общаются между собой.

Канада является единственной неевропейской страной, присоединившейся к программе военных закупок ЕС под названием SAFE. В среду Карни также объявил, что правительство Канады начинает переговоры о покупке военных разведывательных самолетов GlobalEye, производимых шведской компанией Saab AB — контракт, на который также претендовали американские компании.

На этой неделе также стало известно, что Германия заключила соглашение о поставках сжиженного природного газа с западного побережья Канады, что происходит на фоне поиска Европой надежных источников энергии после того, как война в Иране перекрыла поставки с Ближнего Востока.

Хотя во Франции в частном порядке выражают сожаление, что Канада не является крупным покупателем французской военной техники, Макрон считает Карни близким союзником в защите многосторонности и сбалансированного диалога с развивающимися странами, отметил один из источников. Макрон публично выражал благодарность после того, как Канада последовала примеру Франции и признала Палестину независимым государством в прошлом году.

В свою очередь Карни стремится к более тесным торговым связям с Европой, пытаясь диверсифицировать экспорт Канады, который преимущественно зависит от рынка США. Канадский лидер заявлял, что тесная интеграция с США стала слабым местом на фоне введения тарифов администрацией Трампа в отношении торговых партнеров.

