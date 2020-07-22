Карантинные зоны Украины: где и какие будут действовать запреты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны, а точнее на зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Какие и где будут действовать ограничения разъяснили в Минздраве, передает УНН.
В Минздраве напомнили, что правительством было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа во избежание достижения пиков заболеваний и перегрузки системы здравоохранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко прогнозирует, что весной уже будет вакцина от коронавируса
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. При этом критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах, разъяснили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19
Подробнее с принципами эпидемиологической опасности и распределения регионов можно ознакомиться в инфографике: